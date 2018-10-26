Жителей Белореченского района предупредили об угрозе подтоплений 26-27 октября

Синоптики прогнозируют подъем уровня воды в реках муниципалитета.

После прошедших в Адыгее осадков уровень воды в реке Пшиш около станицы Бжедуховской остается на опасном уровне. Синоптики прогнозируют 27 октября смещение паводка вниз по течению. В связи с этим ожидается подъем уровня воды, местами с превышением опасных отметок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В случае угрозы подтопления жителям района в МЧС региона порекомендовали соблюдать правила безопасности. Необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место — верхний этаж здания, крышу, дерево, холм — и ждать там прибытия помощи.

Следует обращать внимание на приходящие СМС с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни прошли 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

В Хадыженске электроснабжение полностью восстановят 27 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник