Жителей Черноморского побережья избавят от перебоев с водоснабжением

В конце этого года на Троицком водопроводе, который обслуживает Новороссийск, Геленджик и Крымск, завершат реконструкцию 12 км труб. Десять из них уже готовы, в ближайшее время их введут в эксплуатацию. Оставшиеся сейчас проходят экспертизу. Эта модернизация поможет жителям забыть о перебоях с водоснабжением.

Ход ремонтных работ 20 июля обсудили в администрации региона. По поручению губернатора совещание провел первый заместитель главы края Андрей Алексеенко.

«В ближайшее время необходимо утвердить, принять и разработать программу по модернизации системы водоснабжения, чтобы систематизировать и упорядочить работу, которая уже ведется в администрации. Это строительство и реконструкция магистральных сетей в Краснодарском крае», — сказал Андрей Алексеенко.

Сейчас ведутся проектные работы по ремонту 10 км водопроводных труб в Ейске. Их планируют сдать в эксплуатацию уже в середине 2019 года. На встрече также обсудили вопрос строительства второй очереди очистных сооружений и станции фильтрации в Сочи.

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