Жителей Геленджика обследуют ведущие онкологи края

Специалисты из Краснодара проведут консультативно-диагностический прием пациентов в рамках проекта «Кубань против рака».

Прием состоится 21 апреля в поликлинике города-курорта. Пациентов обследуют и проконсультируют врачи Клинического онкологического диспансера № 1 и другие специалисты из Краснодара.

На скрининг-осмотр можно будет попасть без предварительной записи в течение дня с 9:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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