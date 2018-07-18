Жителей и гостей Анапы предупредили о возможном формировании смерчей

Служба спасения курорта 18 июля призвала граждан соблюдать меры безопасности.

По данным анапской гидрометеорологической станции, 18 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с.

Над акваторией Черного моря на участке Анапа — Магри есть опасность формирования смерчей, сообщает служба спасения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рыбаки сняли на видео смерч в Геленджике. Большую воронку заметили 16 июля в хуторе Бетта.

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