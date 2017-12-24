Жителей и гостей Сочи предупредили о лавиноопасности

Экстренное предупреждение объявлено с 24 по 26 декабря.

По данным Ростовского ГМЦ, в период с 18:00 24 декабря до 18:00 26 декабря в горах Сочи выше 1,5 тыс. м лавиноопасно.

МЧС просит не выходить в горы в снегопад и непогоду, избегать мест возможного схода лавин.

Если вы попали в зону схода лавины:

— при сходе лавины бегите в сторону, чтобы уйти с ее пути;

— при попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева;

— если вас захлестнуло лавиной, делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;

— лавина прошла — двигайте руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричите — берегите дыхание. Подтяните колени к животу, сгруппируйтесь, прикройте рот руками, а после остановки старайтесь расширить в снегу пространство перед лицом и грудью;

— постарайтесь определить местоположение тела;

— сохраняйте спокойствие, не тратьте силы попусту;

— кричите, если явно слышите голоса людей, откапывающих вас.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный): «01» — единый номер пожарных и спасателей, «101» — единый номер пожарных и спасателей, 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

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