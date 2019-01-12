Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях и лавиноопасности в горах

На территории города-курорта с 18:00 12 января до 18:00 14 января в горах есть опасность схода лавин.

В горах выше 1,5 тыс. м прогнозируется лавиноопасность. Выше 500 м — слабая лавиноопасность. На автодороге А-149 Адлер — Красная Поляна будет нелавиноопасно.

Также по данным синоптиков с 18:00 12 января до 18:00 13 января ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 м/с. На побережье дождь. В предгорьях дождь со снегом, мокрый снег. Местами осадки сильные. В предгорьях и горах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.

Спасатели просят граждан быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 12 января прогнозируют дождь и снег.

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