С 18:00 30 декабря до 18:00 31 декабря в предгорьях и горах Сочи ожидается мокрый снег и снег.

Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Местами ухудшение видимости.

По поручению мэра Сочи Анатолия Пахомова все службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае происшествий звонить по номеру 112.

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