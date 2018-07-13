Жителей и гостей Сочи предупредили о возможном формирование смерчей

Над акваторией Черного моря 14-16 июля есть опасность образования смерчей.
Вечером 13 июля в Сочи местами пройдет дождь, гроза. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.
С 13 по 16 июля на реках и малых водотоках бассейна реки Кубань, юго-восточных территориях края, Черноморском побережье возможны подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать меры предосторожности, воздержаться от отдыха у воды.
В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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