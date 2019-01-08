С 18:00 8 января до 18:00 9 января на территории курорта ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 м/с.
На побережье дождь, днем переходящий в дождь со снегом, местами мокрый снег. В предгорьях и горах мокрый снег и снег, местами осадки сильные. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
На дорогах гололедица. Ухудшение видимости на отметке 500-1000 м.
В горах выше 500 м – слабая лавинная опасность. На автодороге Адлер — Красная Поляна нелавиноопасно.
Спасатели рекомендуют принять меры предосторожности, позаботиться о сохранности своего имущества и воздержаться от выхода в горы.
В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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