С 18:00 8 января до 18:00 9 января на территории курорта ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 м/с.

На побережье дождь, днем переходящий в дождь со снегом, местами мокрый снег. В предгорьях и горах мокрый снег и снег, местами осадки сильные. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах гололедица. Ухудшение видимости на отметке 500-1000 м.

В горах выше 500 м – слабая лавинная опасность. На автодороге Адлер — Красная Поляна нелавиноопасно.

Спасатели рекомендуют принять меры предосторожности, позаботиться о сохранности своего имущества и воздержаться от выхода в горы.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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