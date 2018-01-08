Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды

С вечера 8 января и в течение дня 9 января на курорте произойдет усиление ветра, местами порывы до 17 м/с.

Ожидается дождь, в предгорьях и горах переходящий в мокрый снег. Возможно налипание снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели просят жителей и гостей курорта не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями, быть бдительными, принять меры предосторожности. В случае происшествий звонить по мобильному номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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