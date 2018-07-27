Жителей и гостей Сочи пригласили бесплатно посмотреть в телескоп на «кровавую» луну

Мастер телескопов из Оганес Маркарян 27 июля установит на площади перед городским цирком самодельный двухметровый оптический прибор.



Телескоп с оптическим диаметром 570 мм будет установлен в 21:00.

«В 2015 году я сделал три телескопа: диаметрами 270 мм, 430 мм и 570 мм. С тех пор в хорошую погоду наблюдаю с дочерью и сыном за небом. А сегодня предлагаю посмотреть луну в мой телескоп всем желающим абсолютно бесплатно», — цитирует мастера «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 27 июля жители края увидят полное затмение Луны, которое будет самым продолжительным с начала ХХI века. Его продолжительность составит 3 часа 56 минут. В то же время, по данным астрономов, наступает один из самых благоприятных периодов наблюдения Марса за последние 15 лет.

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