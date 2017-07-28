Жителей Краснодарского края предупредили об опасности жаркой погоды

На Кубани 28 июля объявили экстренное предупреждение по жаре. Температура поднимется до 40 °C. На 29 июля синоптики прогнозируют снижение температуры, однако затем жара вернется.

В Краснодарском крае из-за погоды объявлен высокий уровень пожароопасности. Велика вероятность возгорания травы и деревьев, спасатели работают в режиме полной готовности. В этом году им уже не раз приходилось тушить пламя в лесах, в общей сложности на площади больше 6 тыс. га. В краевом минприроды просят быть предельно осторожными во время отдыха на свежем воздухе.

«В пожароопасный период запрещено разжигать костры в неподготовленных местах, разводить их под кронами деревьев и естественно, нужно соблюдать самые простые правила обращения с огнем. Даже сигарета, выпавшая из окна авто, может привести к крупному лесному пожару», — сообщил заместитель министра природных ресурсов краснодарского края Дмитрий Медянцев.

Быть бдительными сейчас нужно не только отдыхающим, но и всем жителям края. Ультрафиолет опасен для кожи.

«Ультрафиолет чреват своими негативными воздействиями. Это могут быть пигментные образования кожи — они как родимые пятна — и какие-то иные моменты. Потому что воздействие ультрафиолета — это первый шаг к перерождению этих образований в онкологические состояния. Современная дерматология любой загар рассматривает как ту или иную степень ожога, если он не носит дозированный характер», — рассказал главный дерматовенеролог министерства здравоохранения Краснодарского края Михаил Глузмин.

Врачи рекомендуют жителям и гостям края, пока экстренное предупреждение по жаре, не выходить на улицу без головного убора. Лучше надевать свободную одежду из натуральных тканей, пить побольше воды. И при первых признаках недомогания обязательно обращаться за помощью к медикам.

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