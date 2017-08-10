Жителей Кубани из-за жары призывают снизить потребление электроэнергии

Электросети выдерживают пиковые нагрузки уже несколько суток подряд.

По данным регионального диспетчерского управления энергосистемы Кубани, 8 августа в крае был зафиксирован исторический максимум по потреблению электричества — 5 тыс. 032 МВт.

Зной не спешит спадать. Прохлада придет в край только на следующей неделе. Поэтому региональные энергетики просят всех жителей и гостей Кубани не включать одновременно много приборов в квартирах и домах. Чрезмерные нагрузки могут привести к авариям.

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