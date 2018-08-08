Жителей Кубани попросили следить за безопасностью на дорогах

В Тихорецкой районной больнице остаются двое пострадавших в ночном ДТП. Авария произошла недалеко от станицы Журавской 8 августа. На трассе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

По данным полицейских, водитель «Лады» выехал на встречную полосу. От удара три пассажира погибли на месте. Владелец автомобиля сейчас находится в районной больнице, как и женщина, которая ехала в салоне автобуса. Следователям еще предстоит разобраться в причинах этой аварии.

Другое массовое ДТП произошло на окраине Краснодара. Предположительно, в 23:00 на трассе М-4 «Дон» 7 августа столкнулись три фуры и одна легковушка. После удара огонь охватил все автомобили.

Пламя посреди эстакады устраняли 16 спасателей и четыре единицы техники. Потушить огонь смогли только ближе к полуночи. В аварии никто не пострадал, только одному человеку понадобилась медицинская помощь. То, что осталось от горящих фур, водители могли видеть и утром.

Кубанских водителей автоинспекторы просят быть внимательнее на дороге. Летом, согласно статистике, число аварий увеличивается из-за туристического потока. Чтобы не создавать опасную ситуацию на дороге, стоит соблюдать скоростной режим и не ставить под угрозу жизни людей.

«При перевозке детей обязательно используйте удерживающие устройства. Если ребенок не достиг 12-летнего возраста, не стоит перевозить его на переднем сидении. Будьте всегда аккуратны и внимательны, следите за состоянием детей», — сказала начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Во время долгих поездок водителям необходимо делать остановки и отдыхать, а также следить за технической исправностью автомобиля.

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