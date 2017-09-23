Жителей Кубани предупредили о ливнях с грозой и градом

В Краснодарском крае на 23 и 24 сентября синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

В ближайшие три-шесть часов и до конца суток 24 сентября местами на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В районе южной части Азовского моря ветер может усилиться до 23 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с этим объявили экстренное предупреждение. Гражданам рекомендуют соблюдать меры безопасности.

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