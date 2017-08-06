Жителей Кубани предупредили о сильной жаре до 39 °С

МЧС объявило экстренное предупреждение по пожароопасности с 7 по 9 августа.

«В период с 12:00 по 17:00 7-9 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара 39 °С, в том числе на Черноморском побережье в районе Анапа — Туапсе 37 °С», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется не выходить на улицу. При необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил службам региона перейти на усиленный режим работы из-за жары.

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