Жителей Кубани призвали отказаться от поездок в сторону порта Кавказ

Это связано с плохими погодными условиями.

Работа паромов на Керченской переправе временно остановлена, в связи с чем сотрудники ГИБДД по Краснодарскому краю рекомендуют воздержаться от поездок в направлении порта Кавказ во избежание заторовых ситуаций на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Если же от поездки нельзя отказаться, необходимо увеличить дистанцию между движущимися автомобилями, использовать зимнюю резину и выбирать безопасную скорость вождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченскую паромную переправу 13 января закрыли из-за сильного ветра. Синоптики спрогнозировали усиление ветра на Кубани до 30 м/с.

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