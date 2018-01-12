Жителей Ленинградского района поздравят колядками со Старым Новым годом

Старый Новый год всегда выпадает на святки. На Кубани в это время выходят колядовать.

В Ленинградском районе к таким обрядам в центре культуры «Казачье подворье» отрепетировали ритуальные песни и щедровки. В выходные колядками поздравят местных жителей.

«Прохожие просят, чтобы к ним зашли, попели и пощедровали. Такая традиция завелась давно», — рассказала художественный руководитель центра «Казачье подворье» Анна Астахова.

По традиции, сначала колядки поют маленькие дети, подростки и женщины. Они должны успеть посетить каждый дом в станице до наступления полуночи. Им на смену выходят мужчины. Исполняя стихи и песни, они рассыпают зерна у порогов домов. Этот обряд символизирует богатство и плодородие в новом году.

В ночь с 13 на 14 января колядовать будут особенно активно. Считается, что в это время все пожелания обязательно сбудутся.

Все о новогодних традициях расскажет программа «Культурная навигация». Ее ведущая Анастасия Нагайкина отправилась в станицу Марьянскую. «Культурная навигация» выйдет в эфир «Кубань 24» 14 января в 17:30.

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