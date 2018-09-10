Жителей Новороссийска предупредили о возможном включении сирен

На территории города действует штормовое предупреждение.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 10 сентября до конца суток, 11 сентября ночью и утром 12-го ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. На малых реках ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В акватории Черного моря существует опасность формирования смерчей.

При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с резким ухудшением метеообстановки, может быть задействована комплексная система экстренного оповещения населения с включением электросирен.

Жителей просят следить за сообщениями СМИ, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 7 сентября из-за дождя включили системы оповещения. В городе 8 сентября сель сошел на дорогу. Основной удар стихии пришелся на Широкую балку. Сель снес к морю припаркованный автобус, он застрял. Власти Новороссийска привлекли военных, чтобы вытащить транспортное средство.

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