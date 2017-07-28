Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках

На курорте с 28 по 30 июля объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды.

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, в Сочи ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с. В связи с этим возможны резкие подъемы уровней воды на реках, в предгорной и горной зонах — риск схода селей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Жителям и гостям Сочи рекомендовали воздержаться от выходов в горы из-за плохой погоды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе отдыхающих призвали не купаться во время грозы.

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