Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реке Кепша

МЧС объявило экстренное предупреждение на 12 февраля.

По данным синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток на реке Кепша в связи с поднятием дна реки в устьевой части и сильными осадками ожидаются подъемы уровней воды местами до опасных отметок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителям и гостям курорта рекомендуют подготовить жилье к удару стихии: плотно закрыть ставни, двери, вентиляционные отверстия, укрепить кровлю. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. В случае возникновения ЧП звонить по телефонам: 112, 101 и 8 (861) 268-64-40.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптики предупредили о надвигающемся на Кубань холодном фронте

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