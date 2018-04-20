Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

Ветер усилится с вечера 20 апреля.

По данным синоптиков, с вечера 20 апреля, а также в течение суток 21 апреля на территории города-курорта порывы ветра могут достигать 15 м/с. Местами возможна гроза.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять меры предосторожности, воздержаться от отдыха у воды и в горах, не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

В случае возникновения ЧС звонить с мобильного по номерам 101 или 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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