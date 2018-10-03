Жителей Сочи пригласили принять участие в общеевропейском учете птиц

03 октября в 19:58

Акция EuroBirdwatch — 2018 пройдет на курорте 6 и 7 октября в орнитологическом парке в Имеретинской низменности.

Цель мероприятия — привлечь внимание людей к проблемам сохранения птиц и их местообитаний.

«Принять участие в акции можно как индивидуально, так и командой — выйти на учет с друзьями, коллегами, классом или семьей. В ходе наблюдений необходимо определить количество птиц по видам, которых удалось встретить. Затем данные нужно занести в анкету и направить ее по адресу info@birder.ru с пометкой «Европейский учет птиц» до 14:00 7 октября», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

При учете птиц необходимо помнить, что большое количество разных видов можно встретить на особо охраняемых природных территориях Сочи. Карта кластеров природного орнитологического парка и их описание есть на сайте орнитологического парка.

В рамках общеевропейского учета птиц пройдет соревнование между странами-участницами. Организаторы посчитают, где отметили наибольшее количество птиц, учли число особей и в какой стране в акции будет задействовано максимальное число участников. Итоги общеевропейского учета опубликуют на сайте акции.

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