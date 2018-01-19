Жителей Темрюкского района обследуют врачи краевого онкодиспансера

Новая акция здоровья стартовала в этом году на Кубани. Специалисты отправляются на хутора, станицы, аулы, отдаленные от районных центров, чтобы обследовать местных жителей.

В группу входят онкогинеколог и уролог, маммолог, общий онколог, врач УЗИ и рентген-лаборант. С собой медики берут необходимое оборудование. Их коллеги в муниципалитетах заранее сообщают дату и время проведения акции «Онкопоиск в каждый дом». Они же приглашают тех, кому срочно необходимо прийти на прием.

«В первую очередь, это касается жителей старше 40-50 лет, то есть, группа риска для развития онкологических заболеваний. Туда же входят люди, у родственников которых в анамнезе были онкологические заболевания, а также же люди, которые по каким-то причинам не посетили диспансеризацию», — сказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко.

Посетить врачей может любой желающий, а не только пациенты из группы риска. Если у медиков возникает подозрение на заболевание, они выписывают направление в краевой диспансер. Первый район, который посетили специалисты, — Абинский. Из тысячи обследованных 39 оказались больны раком. Чем раньше обнаружена онкология, тем больше шансов на успех в борьбе с ней.

Сейчас врачи работают в Темрюкском районе. Приемы будут проводить до середины февраля, каждый понедельник. Специалисты уже обследовали жителей поселка Веселовка. Затем акция «Онкопоиск в каждый дом» переместится в Гулькевичский район.

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