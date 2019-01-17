Житель курорта обратился в полицию с сообщением о пропаже двух колес с его автомобиля.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли свидетелей того, как двое молодых людей сняли с машины колеса, погрузили их в багажник своего автомобиля Honda и уехали. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

На стационарном посту «Магри» сотрудники ДПС остановили разыскиваемый по ориентировке автомобиль, за рулем которого был 23-летний житель Абхазии. Водителя и его пассажира задержали.

Выяснилось, что похищенные колеса мужчины поставили на свою машину. Они объяснили, что украли диски и зимнюю резину, чтобы доехать на них в Краснодар.

Против задержанных возбудили уголовное дело, их заключили под стражу. За кражу злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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