Жители Армавира до нового года перейдут на электронные платежи

Армавир станет городом современных технологий. Глава муниципалитета Андрей Харченко и управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко 7 сентября поставили подписи под дорожной картой нового проекта.

Он предполагает внедрение и развитие системы безналичных платежей.

«Мы планируем, что благодаря поддержке Сбербанка в социальных учреждениях появятся терминалы по приему платежей для удобства горожан. Приняли решение по инвестированию ряда предприятий города на модернизацию, на приобретение оборудования. Соответственно, это даст новые точки роста для муниципалитета», — считает глава Армавира Андрей Харченко.

«Также в рамках этого проекта будет реализован проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте Армавира. Сбербанку этот проект очень интересен. Дело в том, что мы систематически проводим работу по созданию инфраструктуры для наших клиентов. Мы боремся с «наличкой»», — пояснил управляющий краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

Установка оборудования уже началась. Планируется, что проводить электронные платежи и рассчитываться картой в общественном транспорте жители Армавира начнут до конца года.

Вернуться на ленту

Источник