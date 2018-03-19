Жители Армавира и Успенского района рассказали об участии в выборах президента

На хуторе Веселый Успенского района для избирателей устроили праздник, а в соседнем Армавире молодые люди приняли участие в конкурсе «Голосовач».

Как могут провести выборы президента жители хутора Веселый? Конечно, с песнями, танцами и накрытыми столами. 18 марта хуторских избирателей после голосования звали в круг танцующих.

«Настроение праздничное. Я, как глава, очень довольна и погодой, и явкой избирателей. У нас всегда высокая явка, но так, как сегодня, никогда не было. Шли даже люди на костылях и инвалиды, которые хотели сами прийти и проголосовать», — пояснила глава Веселовского сельского поселения Татьяна Кузнецова.

Не удивительно, что явка бьет все рекорды. К 10:00 она составила более 70%, 14:00 — уже 82%. Хуторяне откладывали все дела, какими бы важными они ни были. У отца местной жительницы Ольги Дураковой 18 марта юбилей, ему исполнилось 80 лет, но праздник остановили, чтобы исполнить гражданский долг.

«Все приготовили, проголосовали, теперь едем обратно праздновать его день рождения, и дети мои проголосовали, и папа мой», — рассказала жительница хутора Веселый Ольга Дуракова.

Избирательные участки Армавира открылись в 8:00 уже с очередями. Ранним утром обычно голосуют люди старшего возраста, но в этом году была активна и молодежь. Не последнюю роль сыграл и конкурс «Голосовач». Прямо на входе на участках стояли волонтеры со специальной рамкой. Для участия в акции избиратель должен был после голосования сделать с этой рамкой фото и выложить в социальную сеть.

Интересовались акцией и более старшие избиратели, но делала фото только молодежь.

«Выиграть телефон мне не так важно, просто интересно и весело. Я выложу в соцсети, мои друзья посмотрят», — сказала жительница Армавира Ульяна Зоренко.

На избирательных участках можно было встретить и известных в городе людей. Ранним утром проголосовал и учитель года — 2016 Александр Шагалов.

«От президента, которого мы выберем, зависит очень многое — будущее нашей страны. Я верю, что она будет развиваться, будет становиться только сильнее. Главное мое пожелание: хочу, чтобы обратили более пристальное внимание на культуру уделяли ей больше времени», — отметил учитель русского языка и литературы Александр Шагалов.

Чтобы выборы были максимально прозрачными, на каждом избирательном участке стоят видеокамеры и фиксируют все, что происходит. Также за ходом голосования следят наблюдатели.

«Чтобы все могли видеть, как и что происходит, чтобы потом никто не мог сказать, будто на каком-то участке все решили за него. За голосованием можно наблюдать онлайн», — сказал председатель участковой избирательной комиссии № 0425 Армавира Константин Чудов.

Явка избирателей в Армавире была очень высокой.

«Я не помню такой массированной кампании в плане работы с избирателями, предоставления им возможности самим определиться, где проголосовать. В городе голосовали по месту нахождения, а не по прописке более 6 тыс. человек», — отметил председатель территориальной избирательной комиссии Армавира Анатолий Савинов.

Жалоб на проведение выборов в территориальную комиссию пока не поступало.

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