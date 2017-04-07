Жители Белореченска и Лабинска провели массовые субботники

Коммунальные службы и добровольцы Краснодарского края очистят от мусора рощи, скверы, парки, обрежут деревья и кустарники. Всекубанский субботник пройдет 8 апреля.

Особое внимание уделят лесопосадкам, берегам рек, водоемам и местам отдыха. Субботник пройдет в рамках двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка в крае. Уборка уже активно идет в муниципалитетах. В Белореченске около 200 местных жителей вышли на улицы, чтобы навести порядок в городе. К труду приобщились как школьники, так и пенсионеры.

«С ребятами решили принять участие, чтобы сделать наш город чище. И вот у нас веселая компания тут, мы белим и с удовольствием это делаем», — рассказала жительница Белореченска Ольга Сажнева.

Жители Лабинска тоже вышли на субботник. Они убирают не только дворы, но и городские скверы и парки.

За последний месяц на территории Краснодарского края посадили больше 20 тыс. деревьев, вывезли более 70 тыс. куб. м мусора. Масштабная уборка по всей Кубани продлится до 22 апреля. Итоги подведет специальная комиссия, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время Всекубанского двухмесячника по благоустройству и наведению порядка с 1 марта очистили от мусора более 40 тыс. кв. м территорий. В Краснодарском крае следующий большой субботник запланирован на 8 апреля.

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