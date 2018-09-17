Жители двух микрорайонов Краснодара присоединились к всекубанскому субботнику

В микрорайонах «Панорама» и «Губернский» 15 сентября благоустроили территорию перед празднованием 225-летия краевой столицы.

Субботнее утро для жителей микрорайонов прошло активно и весело. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» постаралась сделать участие в субботнике не только полезным, но и занимательным.

«В преддверии юбилея нашего любимого города компания «ЮгСтройИнвест» совместно с жителями микрорайонов провела субботник. Жители с удовольствием откликнулись на приглашение, взяли лопаты, грабли, посадили кустарники, покрасили лавочки. Для компании «ЮгСтройИнвест» уже стало доброй традицией вместе с жителями наводить порядок и чистоту в наших микрорайонах. Мы очень рады этому, мы сегодня великолепно провели время, пообщались. Таким образом жители смогли внести свой вклад в красивый облик всего Краснодара», —сказал заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Жители «Губернского» высаживали кусты и белили деревья, а в «Панораме» очистили близлежащую территорию. Люди целыми семьями подметали дворы, приводили в порядок клумбы и арт-объекты. Субботники уже давно стали традиционными для жителей этих комплексов и находят живой отклик у общественности.

Кроме того, каждый смог проявить свою творческую натуру, подготовив мотивационные плакаты. В завершение мероприятия всем участникам вручили символичные подарки — значки.

«Я считаю, что это один из красивейших микрорайонов в Краснодаре, и мне повезло. Я влюблен в этот микрорайон и смотрю, как он на глазах становится все лучше и лучше», — отметил житель микрорайона «Губернский» Владимир Мартынов.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» работает в трех субъектах Российской Федерации. С 2011 года застройщик возводит в Краснодаре два микрорайона, названия которых у местных жителей уже давно ассоциируются со знаком качества. И это не удивительно, ведь «ЮгСтройИнвест» строит не только дома, но и всю необходимую инфраструктуру. В микрорайонах есть детские сады, игровые и спортивные площадки, отделения почты, полиции, медицинские кабинеты и зоны для отдыха, а 1 сентября благодаря застройщику в «Губернском» была открыта одна из самых больших и оснащенных школ Кубани.

Автор материала Наталья Рогозная.

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