Жители Ейска объединились в соцсети для создания сквера

Единомышленники путем голосования определяли местоположение зеленой зоны, виды деревьев, договаривались об инвентаре и дате посадки. В итоге десятки жителей города отметили День народного единства с лопатами и ведрами в руках.

«У меня сегодня дебют, я никогда в жизни не сажала деревья. Замечательно совпало событие с моей мечтой. Уникальная история, потому что действительно народное объединение. Люди сплотились в соцсети», — считает жительница Ейска Елена Глушкова.

Через социальные сети удалось собрать порядка 150 тыс. рублей. Но важна была помощь не только финансовая. Одни подарили колышки, вторые организовали транспортировку саженцев, третьи помогали высаживать, а четвертые испекли пирожки и блины, чтобы накормить тружеников.

«Здесь была пробурена 30-метровая скважина, завезено 3,5 тыс. куб. м чернозема, за что отдельное спасибо людям, которые помогли. Приобретены саженцы. Дизайнеры сделали раскладку парка будущего», — рассказал администратор группы в социальной сети Андрей Юрченко.

Территория вдоль улицы Красной разбита на несколько зон. Отведены места под аллеи, фонтан, детскую площадку и летнюю сцену.

Название нового сквера, скорее всего, будут определять народным голосованием в Facebook.

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