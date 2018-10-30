Жители Геленджика собрали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения

Они отправили в Туапсинский и Апшеронский районы две машины с одеждой, обувью, средствами гигиены и едой.

В течение пяти дней местные жители приносили пакеты с вещами первой необходимости в Дом быта.

— Тяжелое положение у людей, как не помочь? Мы же все россияне, должны друг другу помогать, особенно в таких тяжелых случаях. Мы поддерживаем их, пусть они держатся.

— Все предприятия собрались, чтобы помочь нашим соседям туапсинцам. Их дети остались без дома, без еды и одежды, и каждый хочет оказать им какую-то помощь, — сказали местные жители.

Вещи и продукты из Геленджика уже доставили пострадавшим. Гуманитарные рейсы в пострадавшие районы направляют со всего края.

Жители города-курорта, которые хотят оказать поддержку, могут принести собранные вещи, еду и питьевую воду по адресу: улица Курзальная, дом 12 с 9:00 до 18:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе 24 октября выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка.

В Сочи и Туапсинском районе без света остались более 30 тыс. человек.

Из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи было открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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