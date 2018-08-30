Жители Геленджика весь день несут цветы к «звезде» Иосифа Кобзона

Советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве на 81-м году жизни.
Жители и гости курорта почтили память артиста.
«Звезда» Иосифа Кобзона была открыта на набережной Геленджика в 2014 году.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», соболезнования в связи с кончиной артиста выразили президент Владимир Путин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.
Кобзона похоронят в этот же день на Востряковском кладбище, рядом с матерью.
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