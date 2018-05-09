Жители и гости Краснодара увидели салют в честь Дня Победы

В 22:00 9 мая праздничный фейерверк запустили во многих городах края.

Самые яркие залпы можно было увидеть в городе-герое Новороссийске и столице края.

В Краснодаре салют стал финальной точкой концерта на Театральной площади. Зрителям не помешали ни дождь, ни холод: сотни жителей и гостей краевой столицы увидели и услышали выступления артистов творческого объединения «Премьера», среди которых были вокально-хореографический ансамбль «Родник» и музыкальный шоу-театр. К концерту готовились долго, почти целый год. Темой праздничного представления стало окончание войны.

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