Жители Краснодара отметят День города

Город готовится отметить юбилей: 22 сентября ему исполнится 225 лет. В честь праздника запланированы спортивные, детские и музыкальные акции.

Многие из них уже знакомы жителям города, другие пройдут впервые. Например, фестиваль городов-побратимов «CitiesФЕСТ» — 22 сентября в 12:30 в Екатерининском сквере соберутся творческие коллективы из Болгарии, Италии, Америки, Германии, Кореи и Абхазии. Примерить костюм летчика и сделать фото с ретро-автомобилем можно будет в сквере Жукова. Первый день праздника завершится фейерверком.

На Театральной площади 23 сентября пройдет гала-концерт, на котором выступят группа «Cеребро», Наргиз Закирова и лучшие кубанские ансамбли.

Во второй день площадь разделится на тематические секции. Краснодарцы смогут научиться основам воркаута, чирлидинга и зумбы, сыграть в настольный аэрохоккей, своими руками смастерить самолет, посмотреть реконструкцию исторических боев и принять участие в ораторских поединках.

В День города в Краснодаре продлят работу общественного транспорта. Уехать в любую часть столицы Кубани можно будет даже в полночь.

Для тех, кто останется дома, телеканал «Кубань 24» покажет прямую трансляцию торжества — 22 сентября она начнется в 20:00, 23 сентября — в 19:00.

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