Жители Кубани 27 июля смогут наблюдать полное затмение Луны

Также 27 июля пройдет Великое противостояние Марса.

«Полное лунное затмение 27 июля будет одним из самых продолжительных за последние десять лет. На Кубани его будет хорошо видно, как и по всей России. Последний раз полное лунное затмение наблюдалось 15 июня 2011 года. Все фазы, начиная от полутеневой, будут длиться 6 часов 13 минут: явление начнется в 20:00, а закончится в 2:28. Сначала Луна начнет краснеть, а потом полностью уйдет в тень Земли. Полная фаза продлится час 42 минуты», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Такое явление еще называют «кровавой» Луной.

Также 27 июля Марс вступит в Великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние.

«Человеческий глаз имеет разрешающую способность две угловых минуты, размер Луны в угловых величинах — 1 тыс. 800 угловых секунды. Размер Марса в противостоянии составит 24,3 угловых секунды. Поэтому в телескопе с большим увеличением Марс будет выглядеть так, как будто вы смотрите на Луну невооруженным глазом», — рассказал Иванов.

По словам заведующего обсерваторией, Великое противостояние будет длиться несколько дней. Расстояние между Марсом и Землей составит 57,6 млн км. Последний раз такое явление наблюдалось в 2003 году, тогда Марс был на расстоянии 55,7 млн км.

Следующее Великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года, сообщается на сайте «Московского планетария».

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