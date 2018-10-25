Жители Кубани 30 октября почтят память жертв политических репрессий

В Краснодаре гражданская акция «Колокол памяти» начнется на территории Всесвятского кладбища.

В акции примут участие представители казачества, общественных организаций, научного сообщества, члены региональной Общественной палаты и Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека.

Они посетят захоронение останков казаков, погибших в годы Гражданской войны при штурме Екатеринодара, поклонный крест в память о казаках — жертвах политических репрессий и мемориал грекам.

Памятные мероприятия запланированы по всему краю. В Домах культуры, библиотеках и школах пройдут тематические уроки, круглые столы, выставки, в храмах прозвучат панихиды и молебны по усопшим, у памятных знаков состоятся церемонии возложения венков и цветов.

Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» приняли 18 октября 1991 года. В этом же году учредили особую памятную дату — День памяти жертв политических репрессий, которая отмечается 30 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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