Жители Кубани 8 апреля напишут «Тотальный диктант»

«Тотальный диктант» 8 апреля напишут более 200 тыс. человек в 71 стране. В образовательной акции примут участие и жители Кубани.

Участники, решившие проверить грамотность, узнают свой результат ориентировочно 17 апреля. Тот, кто не сможет приехать лично на площадки, где проводят акцию, сможет написать диктант по трансляции на сайте проекта (в 11:00 и 14:00 мск), специальный алгоритм сразу проверит ошибки.

В этом году чтецами выступят более 200 политических и культурных деятелей. Среди них директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава Ростуризма Олег Сафонов, шоумен и ведущий Максим Галкин, актер и режиссер Сергей Жигунов, актер Дмитрий Харатьян, телеведущий Владимир Познер, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре организуют 15 площадок. На двух площадках диктовать текст будут сотрудники телеканала «Кубань 24» Наталья Баранова и Надежда Чичерина.

Источник