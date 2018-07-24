Жители Кубани могут ощутить действие магнитных бурь

У жителей Кубани 24 июля может внезапно закружиться голова или участиться сердцебиение. Магнитная буря — довольно редкое и вполне ощутимое явление. Магнитосфера уже неспокойная и бунтовать будет как минимум до 12:00.

Такие данные приводят в лаборатории Физического института имени Лебедева. Ученые считают, что возмущенная геомагнитная обстановка для людей протекает незаметно. Но медики в подобные дни советуют воздержаться от сильных физических нагрузок, и следить за своим питанием. В этот день лучше не употреблять жареное и мучное.

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