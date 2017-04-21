Жители Кубани могут стать лицами рекламы Tele2

Оператор связи Tele2 21 апреля проводит акцию «День открытых людей». Жители Краснодарского края и Республики Адыгеи смогут получить консультацию у топ-менеджеров компании и принять участие в конкурсе «Без звезд в рекламе», победители которого станут героями рекламных кампаний оператора.

В Краснодарском крае и Республике Адыгее «День открытых людей» проходит в 12 салонах связи оператора. Директора макрорегиона «Юг», а также менеджеры и специалисты различных департаментов вышли на работу в салоны связи, чтобы ответить на вопросы абонентов о качестве работы сети, продуктах и услугах, мобильных устройствах. Аосетители салонов связи Tele2 смогут приобрести смартфоны и аксессуары для мобильных устройств со скидкой.

Проект «День открытых людей» стал для Tele2 традицией, но в этом году он получил новое звучание, говорит директор макрорегиона «Юг» Константин Мотлях.

«Мы предложили нашим абонентам принять участие в фотоконкурсе в «День открытых людей» и сняться в новой рекламной кампании. Tele2 всегда руководствуется принципом «Без звезд в рекламе», теперь в наших коммуникациях появятся новые герои — обычные молодые люди, активные ребята, жители российских городов», — добавил он.

По случаю юбилейного, десятого «Дня открытых людей» оператор организовал конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Компания предлагает сделать селфи в специальной рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_9. Финалисты конкурса примут участие в профессиональной фотосессии и станут новыми героями имиджевой рекламной кампании.

«Мы решили, что никто не сможет представить преимущества наших тарифов и услуг в рекламе лучше, чем наши собственные абоненты», — объяснил Мотлях. По его словам, новая тарифная линейка «Мой Tele2», которую оператор представил в начале апреля, продолжает концепцию «Другие правила».

Тарифная линейка «Мой Tele2» имеет ряд новых для абонента преимуществ: компания сделала бесплатными звонки на Tele2 по всей России и теперь они не расходуют пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и мессенджерах (WhatsApp и Viber). В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе (кроме Севастополя и Республики Крым), а все входящие звонки бесплатны. Флагманским предложением в новой линейке является предложение «Мой Tele2» — первый тариф с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки.

Предыдущая тарифная линейка действовала с 2014 года и нуждалась в кардинальных изменениях: за это время пользователи привыкли к пакетным тарифам, но их потребности изменились — теперь мало кому интересны большие пакеты SMS, но клиентам важно иметь безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам.

«При разработке тарифной линейки «Мой Tele2″ мы остались верны своим принципам — это прежде всего максимальная простота, честность, отсутствие скрытых условий и выгодная цена», — заключил Константин Мотлях.

Источник