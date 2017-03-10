Жители Кубани обратились к Анне Миньковой по вопросам благоустройства школ

В двух школах Краснодарского края весной начали готовиться к большому ремонту. Об этом с муниципалитетами договорилась вице-губернатор Анна Минькова на приеме граждан.

Мать ученика одной из краснодарских школ рассказала, что в новой пристройке некачественно выполнили работы. Через неисправную вентиляцию в класс попадают частицы минеральной ваты, которой утеплили крышу. Родители обеспокоены, что у детей может начаться аллергия. Анна Минькова отметила, что перевести детей в другую школу сейчас не получится, но проблему решить можно.

«Добиться устранения абсолютно всех нарушений возможно летом. Мы в любом случае доучиваемся, выпускаем детей из этой пристройки и тогда заканчиваем. Мы собираем родителей, которые заинтересованы в решении этой проблемы. И на родительское собрание мы приглашаем подрядчика, Роспотребнадзор, представителя мэрии, которые покажут родителям документы, проекты, сертификаты на материалы, чтобы снять все вопросы, которые есть», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Рассказала о своей проблеме вице-губернатору и жительница Мостовского района Фатима Ашихмина. Она обеспокоена плачевным состоянием детской столовой. В зимнее время она не отапливается. Кроме того, здание находится в 500 м от учебного заведения. Чтобы туда попасть, ученикам приходится идти по проезжей части. Как пояснила заместитель главы Мостовского района Татьяна Менжулова, деньги на реконструкцию уже выделены, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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