Жители Кубани приняли тактические учения военных за НЛО

Видно их было в Анапе, Темрюке и даже в Крыму. Золотые светящиеся шары буквально замирали в воздухе, отдалялись друг от друга и соединялись снова.

Несколько часов загадочные круги появлялись и исчезали. Позже очевидцы в соцсетях выдвигали несколько десятков теорий о происхождении небесных тел: самолеты, шаровые молнии и даже мерцающие звезды. Но самая популярная из них — инопланетное нашествие. В действительности же за НЛО приняли тактические учения.

Как пояснили «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа, ночью на полигоне Опук в Крыму истребители Су-30 наносили ракетные удары по авиации условного противника. В учениях также задействовали и световые авиабомбы, именно их очевидцы приняли за НЛО.

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