Жители Кубани приведут в порядок Черноморское побережье

До 20 августа освободить от мусора собираются десять пляжей от Витязево до Ольгинки.

Внести свой вклад в генеральную уборку может каждый. Организаторы рассчитывают, что присоединиться к ним захотят и отдыхающие. Многие если и не возьмутся за мешки для отходов, по крайней мере, задумаются о том, какой вред человек может нанести природе.

Подобные акции одна из кубанских общественных организаций проводит с мая прошлого года. За это время собрали почти 100 т мусора.

График уборки пляжей:

10 августа Витязево

11 августа Сукко, Большой Утриш

12 августа Дивноморское

13 августа Джанхот

14 августа Архипо-Осиповка

15 августа Джубга

16 августа Лермонтово

18 августа Инал

19 августа Новомихайловский

20 августа Ольгинка

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