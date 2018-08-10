Жители Кубани приведут в порядок Черноморское побережье

До 20 августа освободить от мусора собираются десять пляжей от Витязево до Ольгинки.
Внести свой вклад в генеральную уборку может каждый. Организаторы рассчитывают, что присоединиться к ним захотят и отдыхающие. Многие если и не возьмутся за мешки для отходов, по крайней мере, задумаются о том, какой вред человек может нанести природе.
Подобные акции одна из кубанских общественных организаций проводит с мая прошлого года. За это время собрали почти 100 т мусора.
График уборки пляжей:
10 августа Витязево
11 августа Сукко, Большой Утриш
12 августа Дивноморское
13 августа Джанхот
14 августа Архипо-Осиповка
15 августа Джубга
16 августа Лермонтово
18 августа Инал
19 августа Новомихайловский
20 августа Ольгинка
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