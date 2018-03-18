Жители Кубани проголосуют за понравившийся проект благоустройства

18 марта в 09:25

Жителям Краснодарского края 18 марта предложат определить, какие территории в первую очередь стоит благоустраивать: что необходимо отремонтировать, а что — построить.

Оставить свои пожелания смогут жители 36 городов и районов. Опросные листы будут выдавать всем желающим при предъявлении паспорта. Всего планируют открыть более 1,2 тыс. счетных пунктов.

По условиям федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сквер, парк, площадь или улица, набравшие большинство голосов, обретут новый облик в ближайшие пять лет. Перечни объектов, которые собираются отдать в руки ландшафтных дизайнеров и за которые можно будет проголосовать, опубликованы на сайтах муниципалитетов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», регион вышел в лидеры по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». С 18 декабря по всей Кубани проходили встречи с жителями, на которых обсуждались общественные территории для включения в программу. В них приняли участие более 25 тыс. человек. Собрано и обработано 42,7 тыс. предложений от кубанцев для определения списка объектов.

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