Жители Кубани смогут купить автомобили Volvo в беспроцентную рассрочку

Объемы продаж Volvo за 2018 год в Краснодаре выросли в два раза. Президент российского представительства бренда Майкл Мальстем во время недавнего визита признался в ответных чувствах к городу.

В 2018 году бренд получил небывалое международное признание. Кроссовер XC60 стал «Всемирным автомобилем года» и лучшим в Японии. Между тем XC40 стал лидером в Евросоюзе.

Историческим событием стало и полное обновление модельного ряда. Смена поколений по стоимости и технологичности сопоставима с авиационной промышленностью. Электронная «начинка» Volvo не имеет аналогов в мире: система защиты от столкновений, автоматический контроль для сотен функций. Это, а также комфортный дизайн и расширенный функционал, по мнению экспертов, позволили бренду уверенно отвоевать долю рынка у конкурентов.

Насладиться плодами такой победы теперь смогут и краснодарцы. В городе запущен уникальный эксперимент. Жители и гости краевой столицы могут приобрести машины шведского концерна обновленного модельного ряда без процентов и без кредитного договора. Эксклюзивное предложение о настоящей рассрочке сроком на три года действует только для Краснодарского края.

«Так как речь идет не о кредите, платежи по рассрочке можно рассчитать карандашом на бумаге. Стоимость машины минус первоначальный взнос, остаток просто делится на количество месяцев рассрочки. Этот ежемесячный платеж закрепляется в договоре купли-продажи с рассрочкой платежа. Все просто и честно», — пояснил генеральный директор группы компаний «Техно Темп» Андрей Сафонов.

В качестве первоначального взноса на покупку шведского бренда можно сдать свою старую машину и сразу пересесть на автомобиль, признанный лучшим в мире.

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