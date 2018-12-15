Жители Кубани смогут наблюдать комету Виртанена

Наблюдать ее лучше всего из горной местности.

Комета Виртанена будет находиться в зените в ночь на 1 января.

«Ночью 31 декабря надо будет смотреть прямо в зенит — она будет практически над самой головой, недалеко от созвездия Возничего. А рядом, если под рукой будет бинокль, можно увидеть, как почти в ряд, кроме кометы Виртанена выстроятся еще две кометы», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заведующий обсерваторией КубГУ, руководитель центра астрономии и космонавтики краснодарского регионального отделения РГО Александр Иванов..

Заметить комету можно и невооруженным глазом. Иванов рассказал, что кубанские ученые для наблюдений отправляются на плато Лагонаки, сообщает ТАСС.

Комета Виртанена — комета с периодом 5,4 года, принадлежит к семейству Юпитера. Диаметр ядра кометы оценивается в 1,2 км. Каждые 5,5 лет она возвращается к Солнцу, пролетая недалеко от Земли. Комету в 1948 году открыл американец Карл Виртанен. Изумрудный цвет кометы обусловлен испарениями диуглерода, зеленое свечение которого возникает от ультрафиолетового солнечного облучения газа в космическом вакууме.

Комета Виртанена 15-16 декабря пройдет на минимальном расстоянии от Земли. На небе она находится в созвездии Телец между Альдебараном и примерно в 4° от красивого рассеянного звездного скопления Плеяды.

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