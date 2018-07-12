Жители Кубани смогут невооруженным глазом наблюдать пролет МКС

Период ночной видимости МКС над Россией продлится с 12 по 21 июля.

Международную Космическую станцию можно будет заметить после полуночи в виде яркой быстро двигающейся звезды.

МКС всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Поймать ее с помощью оптического прибора крайне сложно. При этом она хорошо видна невооруженным глазом при определенных условиях, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Рассчитать время и траекторию полета МКС можно здесь.

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