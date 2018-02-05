Жители Кубани смогут невооруженным глазом наблюдать пролет МКС

С 5 по 13 февраля продлится период вечерней видимости станции над Россией.

МКС можно будет заметить невооруженным глазом после 18:00 в виде быстро двигающейся звезды. По яркости она может соперничать с Юпитером и Венерой.

Международная космическая станция всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Видимой с Земли МКС становится при совпадении нескольких факторов — станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Рассчитать время и даты видимости МКС над нужным регионом России можно на сайте heavens-above.com. Например, в Краснодаре 6 февраля станцию можно будет увидеть с 19:27:07 до 19:29:46.

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