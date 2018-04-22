Жители Кубани смогут увидеть метеорный поток Лириды

Пик активности первого весеннего звездопада в России ожидается в ночь на 22 апреля.

В 01:00 в ясном небе можно будет увидеть около 15-18 метеоритов.

Лириды являются одним из наиболее старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Звезды кажутся вылетающими по направлению из созвездия Лиры, поэтому поток получил такое название. Его еще называют апрельскими Лиридами, так как Земля 15-22 апреля проходит сквозь рой мелких частиц, которые оставила комета Тэтчер.

Для того чтобы найти Лириды, необходимо во второй половине ночи, когда еще темно, отыскать в небе звезду Вега — самую высокую и яркую — метеоры будут лететь по направлению от созвездия, сообщает пресс-служба Московского планетария.

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