Жители Кубани увидят кровавую луну

В регионе природное явление можно будет наблюдать 7 августа в 21:20.

«Затмение будет происходить, когда Луна находится под горизонтом. В момент подъема она войдет в тень. Так как Луна будет находиться низко над горизонтом, пыль и влага, которые присутствуют в нижней части атмосферы, передадут красный цвет», — рассказал в эфире телеканала «Кубань 24» заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Он отметил, что небесное тело может влиять на состояние здоровья некоторых людей.

«До конца этот вопрос остается неизученным, но данные говорят о том, что лунное влияние все-таки значительно в нашей жизни. У некоторых во время полнолуний и затмений болит голова, они могут навредить людям с психическими отклонениями. С возрастом мы также становимся более чувствительными к такому воздействию», — пояснил Иванов.

Полностью интервью с Александром Ивановым можно посмотреть здесь.

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