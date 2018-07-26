Жители Кубани увидят великое противостояние Марса и полное затмение Луны

Полное лунное затмение 27 июля будет самым продолжительным с начала ХХI века, его продолжительность составит 3 часа 56 минут.

Полная фаза затмения продлится час 43 минуты — с 22:30 до 00:13.

В то же время, по данным астрономов, наступает один из самых благоприятных периодов наблюдения Марса за последние 15 лет.

Противостояния происходят примерно через каждые два года, в среднем через 780 суток. Если Марс приближается к Земле максимально близко — меньше, чем на 60 млн км, то такие противостояния называют великими противостояниями, они случаются через каждые 15 или 17 лет.

Однако 27 июля в 08:12 четко рассмотреть Марс не получится — там идет пылевой шторм. Следующее великое противостояние произойдет 16 сентября 2035 года, пишет «Газета.ru».

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